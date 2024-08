Das stille Örtchen: Erzählen Sie Ihre WC-Storys

Ob WC-Flatrate, rätselhafte Wasserhähne oder kuriose Inneneinrichtung: Wenn außerhalb der eigenen vier Wände die Blase drückt, kann der Toilettengang manchmal zu einem richtigen Abenteuer werden – vor allem bei Festivals, in den Öffis oder auch in anderen Ländern. Welche Überraschungen haben Sie am stillen Örtchen schon erlebt? Auf welchen Bahnhöfen sind die Toiletten besonders sauber, welche Raststätten-WCs würden Sie keinesfalls weiterempfehlen? Teilen Sie Ihre Erlebnisse in den Kommentaren!