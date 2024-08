31-jähriger Grazer wird seit einer Woche vermisst

In der Nacht auf den 1. August war Nico Preiner, ein 31-jähriger Grazer, mit einer Freundin feiern gegangen. Als die beiden kurz nach drei Uhr nachts zu Hause ankamen, gerieten sie in einen Streit – aufgebracht stürmte Preiner daraufhin aus dem Haus in der Stiftingtalstraße und war nicht mehr gesehen.