Warum der Papst zum Lesen anregt

Der Weg zum Himmel ist gepflastert mit Büchern. Was Literatur-Freunde ohnehin schon wussten, bestätigte nun auch der Papst mit einer ungewöhnlich innigen Liebeserklärung an die Welt der Bücher. Nicht etwa an die sakrale, sondern an eine ganz weltliche. Auf seiner Liste finden sich große Schriftsteller wie Marcel Proust oder T. S. Eliot, aber auch C. S. Lewis, der mit seinen Kinderbüchern rund um „Narnia“ in fantasievolle Sphären entführt.