Austria & WAC: So spät kommt das Geld wirklich

Verheerend, katastrophal – ja eigentlich schon ein wenig peinlich. Ganz Fußball-Österreich macht sich über Kärnten lustig, wenn man die Umfrage der Spielergewerkschaft „VdF“ durchliest (siehe Details im Link unten). Bekanntlich – die „Krone“ hat berichtet – schnitt Austria Klagenfurt in den von allen eigenen Akteuren anonym ausgefüllten Fragebögen am schlechtesten, WAC am zweitmiesesten aller Bundesliga-Klubs ab.