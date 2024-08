Hass-Plakat der WAC-„Ultras“ gefällt Wolfsberg

Ein „Like“ von Waltraud Riegler

Das ganze Theater wurde dann freilich auch in Sozialen Medien geteilt – und ausgerechnet vom WAC „geliked“. So drückte Wolfsbergs im Verein doch stets hochengagierte Präsidenten-Gattin Waltraud Riegler auf „Gefällt mir“. Was natürlich einmal mehr beweist, dass man im Lavanttal den Lokalrivalen aus der Landeshauptstadt nicht riechen kann.