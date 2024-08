Florianis retteten drei Stiere vor dem Gülle-Tod

Einsatz ging an die Grenzen

Durch die Gülle mit schwerem Atemschutz zu waten, verlangte den Rettern eine Menge an körperlicher Fitness ab. Die Gefahr der Gülle-Gase, die bis zur Ohnmacht und Erstickung führen können, war genauso existent, wie der ekelhaft beißende Geruch. „Nach dem Einsatz hatten wir alle dieselbe schlimme Duftnote“, konnte Kainrath, der auch Bezirkskommandant-Stellvertreter in Zwettl ist, später schon wieder über den an die Grenzen gehenden Einsatz scherzen. Sofort nach der Tierrettung spritzte man die Helfer mit kaltem Wasser aus dem Hochdruck-Strahlrohr ab, um zumindest die gröbsten Spuren und Gerüche zu beseitigen. Die Atemschutzgeräte kann die Feuerwehr gar nicht mehr selbst reinigen. „Sie werden nach Tulln zur Grundreinigung gebracht“, so Kainrath.