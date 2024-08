Historischer Gold-Coup für kleine Karibikinsel

Von Bibliothekar entdeckt

An eine Medaille war für Saint Lucia bisher nicht zu denken gewesen. Am nächsten kam noch Levern Spencer 2016 als Sechste im Hochsprung. Bis nun Julien Alfred kam. An ihrer Mittelschule in der Hauptstadt Castries wurde der Bibliothekar auf sie aufmerksam, als sie in den Sprints auch die Burschen besiegte. Nach dem Tod ihres Vaters hörte sie als Zwölfjährige kurz mit dem Sport auf, ehe ihr Trainer sie zum Weitermachen überredete.