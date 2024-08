Fernfahrer pfiff auf Lenk- und Ruhezeiten

Ein griechischer Lkw-Lenker, der mehrfach gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte, ging der Tiroler Polizei am Samstag am Fernpass ins Netz. Abgesehen davon, dass der 52-Jährige dort gar nicht fahren hätte dürfen, hatte er in den 24 Stunden zuvor viel zu lange hinterm Steuer gesessen.