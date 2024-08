Teenager prallte gegen Skifahrer: Zeugen gesucht

Ein schmerzhaftes Ende nahm ein Skiausflug für Ignaz Baumgartner (65) im Winter am Hochkar. Eine junge Snowboardfahrerin war von einer Nebenpiste gegen ihn gekracht. Die Tschechin (16) ließ ihn schwer verletzt auf der Piste zurück. Und als wäre das nicht genug, bekam der Pensionist aus dem Bezirk Melk auch noch einen Brief ihrer Versicherung, in dem ihm vorgeworfen wurde, selbst Schuld am Unfall zu sein.