Olympia: „Männliche“ Boxerin mit Bestie verglichen

Bei der WM 2023 war Khelif wegen erhöhter Testosteronwerte ausgeschlossen worden, das IOC hatte aber eine Starterlaubnis für Paris erteilt. Auch Lin Yu-ting ist davon betroffen, auch sie darf in Paris antreten. Die Taiwanesin feierte am Freitag in der Kategorie bis 57 kg in der Runde letzten 16 einen Punktesieg über Sidora Turdibekowa aus Usbekistan.