Aufgabe gegen Khelif: Dafür gibt‘s 100.000 Dollar

„Noch nie so einen Schlag gespürt“

Weil das IOC das anders sieht, bestritt – die körperlich offenbar von Natur aus bevorzugte – Khelif am Donnerstag sehr wohl ihren ersten Kampf. Ihre Gegnerin, die Italienerin Carini, gab nach nicht einmal einer Minute auf. Zu groß war die Furcht vor gesundheitlichen Schäden, die sie erleiden könnte. Schon nach den ersten Schlägen habe sie große Schmerzen gespürt, erklärte sie nach dem Kampf. Und: „Ich habe noch nie so einen Schlag gespürt“, spielte sie auf die Kraft Khelifs an.