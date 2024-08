Khelif: Als Frau geboren, dennoch mit Y-Chromosom?

Wo ist das Problem?

Wenn Khelif als Frau geboren wurde, immer Frau war – worin besteht das Problem? Möglicherweise darin, dass sie aufgrund ihrer biologischen Besonderheiten – trotz derer sie als Frau ausgewiesen wird – einen nicht aufzuholenden Wettbewerbsvorteil genießt. Nicht von ungefähr sagte ihre Gegnerin im ersten Kampf am Donnerstag: „Ich habe noch nie so einen Schlag gespürt.“ So beschrieb Angela Carini ihre Gefühlswelt nach ihrer Aufgabe gegen Khelif. Sie habe schon nach Sekunden des Kampfes große Schmerzen verspürt und der Gesundheit zuliebe den Vorrang gegeben.