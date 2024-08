Auch zweite „männliche“ Boxerin siegt und schweigt

Lin aus Taiwan ist neben Imane Khelif aktuell die vielleicht bekannteste – und umstrittenste – Boxerin der Welt. Ihre Story geht gerade um die Welt: zu viel Testosteron für die WM, für Olympia trotz Y-Chromosom weiblich genug (wir berichteten ausführlich). Am Freitag also stieg auch sie in den Ring. Bei den Frauen – obwohl das viele Beobachter nicht sehen wollten und als unfair erachteten. Es kam dennoch dazu. Im ersten Kampf wartete in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm die Usbekin Sitora Turdibekova.