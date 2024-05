Volksschüler ziehen eigenen Grazer Krauthäuptel

Jedem Kind steht ein Quadratmeter zur Verfügung, auf dem es zehn in der Versuchsstation für Spezialkulturen „angezogene“ (vorkultivierte) Salatpflanzen mit der Setzschaufel in die Erde wurzeln lassen konnte. „Aber es ist nicht mit dem Einsetzen getan“, erinnerte Lengauer an die Verantwortung der jungen Gärtnerinnen und Gärtner. „Man muss sich um die Pflanzen kümmern, sie gießen und auch Unkraut jäten.“