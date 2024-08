Auf Spuren des berühmten Cousins

Die Ausbildung hat er in Holland bei einem anderen Großklub absolviert: „Ich war fast die ganze Jugend bei Feyenoord.“ Leihgabe ist er allerdings keine: „Ich bin jetzt offiziell fixer Hartberg-Spieler.“ Einer, der in der Oststeiermark auffallen will: „Ich bin ein Spieler, der das Publikum mit Dribblings und viel Kreativität mitreißen will, und natürlich will ich auch Tore machen, dafür wurde ich geholt.“