TikTok-Video zeigt, wie Mutter tödlich verunglückt

Die Aufnahme ist nur ein paar Sekunden lang, doch an Dramatik kaum zu überbieten. Man sieht, wie der schwarze Dacia auf der B126 von Bad Leonfelden Richtung Zwettl an der Rodl fährt, dann plötzlich in der lang gezogenen Rechtskurve auf Höhe einer Kläranlage von der eigenen Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn gerät und links gegen einen entgegenkommenden Lastwagen kracht. Bei dem Aufprall fliegen die Autoteile in einer Wolke weg, dann bricht die Aufnahme ab.