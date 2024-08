Karl Hofbauer: Abschied einer Wiener Donau-Legende

Übernahm elterlichen und großelterlichen Betrieb

Das Unternehmen „Hofbauer“, gegründet 1917, ist aus Wien nicht mehr wegzudenken. Generationen von Kindern erlernten hier in der Segelschule das Segeln und erlebten unvergessliche Sommertage. Bootsverleih, Kabanen, „Ufertaverne“, „Sunken City“ – und nicht zuletzt die so genannten Partyboote sind Standbeine des Familienbetriebs. Und Familie wird hier groß geschrieben – gleich mehrere Generationen Hofbauers wohnen in enger Nachbarschaft mit einander direkt an der Alten Donau.