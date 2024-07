Provider schlampten bei WLAN-Telefonie-Sicherheit

Idente Schlüssel verwendet

Bei anbieterseitigen Tests wurde festgestellt, dass einige Mobilfunkbetreiber dieselben privaten Schlüssel für den Schlüsselaustausch verwendeten. Jeder, der im Besitz dieser (nicht so privaten) privaten Schlüssel war, konnte ohne Cracking – also Brechen des kryptografischen Schlüssels mittels sehr leistungsstarker Hardware – die Kommunikation zwischen Smartphone und Mobilfunkbetreiber abhören, so Gabriel Gegenhuber, Sicherheitsforscher bei SBA Research und Doktorand in der Forschungsgruppe Security and Privacy an der Universität Wien. Zugriff auf die Schlüssel haben alle beteiligten Mobilfunkbetreiber, der Hersteller und eventuell lokale Sicherheitsbehörden.