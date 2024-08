Sex im Sommer: Heiß, aber nicht zu hitzig

Brennt die Sonne vom Himmel, möchte man sich eigentlich gar nicht bewegen – oft auch, was körperliche Liebe angeht: Schließlich ist es wenig sexy, wenn in den Betten der Schweiß in Strömen fließt und der Kreislauf an den Rand des Blackouts gerät. Tatsächlich kann Sex bei hohen Temperaturen gesundheitliche Risiken mit sich bringen, vor allem für Ältere.