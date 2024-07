Traktorlenker geriet in Ballenpresse – tot

Tragischer Arbeitsunfall im Murtal: Auf einem Acker neben der S 36 bei Knittelfeld geriet am Dienstagnachmittag ein Traktorlenker in eine Ballenpresse und wurde eingeklemmt. Obwohl die Rettungskräfte rasch zur Stelle waren, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.