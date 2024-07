Pärchen ging in Wien auf Mutter und Sohn los

Abenteuerliche Szenen hatten sich am Montag in Wien-Ottakring mitten auf der Straße abgespielt. Zuerst soll eine Pkw-Lenkerin (46) wüst beschimpft und von einem ihr unbekannten Mann (51) an den Haaren gezogen worden sein. Als daraufhin ihr Sohn sich in den Streit eingemischt haben soll, reichte die Freundin des 51-Jährigen ihm einen Baseballschläger. Die Polizei musste einschreiten.