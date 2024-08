So wirkt Schwitzen auf Organismus und Haut

Unsere Haut besitzt zwei bis drei Millionen Schweißdrüsen, vor allem in den Achselhöhlen, an Händen und Füßen, und auch am Kopf. An einem durchschnittlichen Tag produziert jeder von uns etwa einen halben Liter Schweiß. Bei heißem Wetter oder körperlicher Anstrengung können es sogar bis zu zwei Liter und mehr sein. So verlieren wir also 26.000 Liter Schweiß während des gesamten Lebens. Männer schwitzen stärker als Frauen. Sie haben mehr Schweißdrüsen, und das männliche Hormon Testosteron fördert das Schwitzen. Außerdem beginnt bei ihnen die Schweißbildung früher. Das bedeutet für Frauen, dass sie erst bei vergleichsweise höherer Körpertemperatur ins Schwitzen kommen.