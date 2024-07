„Moment der Wut“: Olympia-Skater bereut Eklat

Völlig verpatztes Olympia-Abenteuer

„Es war ein Moment der Wut“, bereute der Kolumbianer schließlich die Szene. Allerdings habe er schon zuvor darauf aufmerksam gemacht, dass ihn die Kamera störe. Geschehen sei aber nichts. Am Ende ging das Olympia-Abenteuer mächtig in die Hose. Gonzalez landete in der Qualifikation auf dem 22. und damit letzten Platz.