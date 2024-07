Olympische Ringe am Eiffelturm sollen bleiben

Außerdem will die Bürgermeisterin „die wunderschönen Frauenstatuen“, die während der Eröffnungszeremonie aus der Seine auftauchten, und die besondere Persönlichkeiten darstellen, nach den Spielen in der Stadt aufstellen. „Ich habe mir schon lange überlegt, dass sie in Paris, insbesondere im 18. Arrondissement, gut aufgehoben wären. Diese drei wunderschönen symbolischen Kunstobjekte verdienen unsere ganze Aufmerksamkeit.“