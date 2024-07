„Österreich als Vermittler gewünscht“

Ehrmann im Interview auf krone.tv: „Die Welt erlebt derzeit eine Rekordzahl an Konflikten. Es sind aktuell so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.“ Deshalb wären Staaten ohne koloniale Vergangenheit, die zusätzlich auch als ´neutral´ gelten, in der internationalen Konfliktvermittlung sehr gewünscht. Ehrmann: „In der Welt besteht eine große Nachfrage nach Österreich als Vermittler.“ Konfliktherde, in denen sich die Alpenrepublik diesbezüglich anbieten könnte, wäre etwa der Sudan, ein Konflikt, der oft vergessen werde. Ebenso etwa Libyen. Ehrmann: „Bei all diesen Konflikten gibt es keine einfachen Antworten. Aber Österreich kann hier als glaubwürdiger Vermittler fungieren.“