Ära zu Ende: Gregoritsch hört als U21-Teamchef auf

Eine Ära geht zu Ende: Werner Gregoritsch hört als ÖFB-U21-Teamchef auf! Das verkündete der 66-Jährige am Montag im Rahmen des ÖFB-Perspektivlehrgangs in Lindabrunn. Das Ende seiner Tätigkeit ist entweder nach dem letzten Spiel in der U21-EM-Qualifikation – oder bei erfolgreicher Quali, nach dem EM-Turnier. Gerüchte über eine Einflussnahme von Teamchef Ralf Rangnick dementierte er unterdessen.