Kühe griffen Wanderer an: Darum soll Bauer zahlen!

In Deutschland war bereits von österreichischen „Killer-Kühen“ die Rede, jetzt gibt es wieder neue Schadenersatzprozesse nach Kuh-Attacken: In Kärnten etwa fordert eine schwer verletzte Wanderin nach einem Angriff Schmerzengeld – ein „Kuh-Experte“ soll klären, was die Tiere zu dem Angriff veranlasst hatte.