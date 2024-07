28 Grad Wassertemperatur: Kaum noch Abkühlung

Das sommerliche Wetter treibt die Temperaturen in den Kärntner Seen ordentlich in die Höhe. Und das sorgt nicht nur für wenig Abkühlung bei Badefreudigen, sondern auch die Artenvielfalt leidet unter den stetig steigenden Temperaturen. Ob Kärntens Seen dadurch „kippen“ könnten und warum Wirtschaft und Land über den Wörthersee streiten.