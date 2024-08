„Eine Ehre, so eine Chance bekommt man nicht oft!“

„Krone“: Matti, du hast bei der EURO zwar keine Minute absolviert – welche Erfahrungen hast du dennoch gesammelt? Was bleibt von dem Turnier hängen

Matthias Seidl: Viel, ich habe einen Monat mit den Top-Spielern Österreichs trainiert, mich in jeder Einheit verbessert. Es war ein cooles Erlebnis, mit brutal verschiedenen Gefühlswelten. Zuerst die Euphorie, dann die Leere. Nach dem Türkei-Spiel war es in der Kabine und im Bus extrem ruhig. Das Auf und Ab war extrem.