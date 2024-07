Behörde lässt Bürger 7 Monate auf Antwort warten

Wie viele Anfragen sie genau in diesem Zeitraum hatte und wie das im Vergleich zu anderen Jahren aussieht, will die MA 18 auf „Krone“-Anfrage nicht beantworten. Nur soviel: Man komme den Anfragen so schnell wie möglich nach. Die Bürger orten Hinhaltetaktik. Man hätte wohl Zeit für weitere Vorplanungen gewinnen wollen.