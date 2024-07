Turnerin weint bitterlich – Trainer trägt sie weg

Hintergrund: Escarela war schon mit einem Bänderriss an den Start gegangen. Rein physiologisch vermutlich nicht die allerbeste Idee. Olympia wollte sich die Mexikanerin aber wohl nicht entgehen lassen. So absolvierte sie ihre Übung am Reck sehr wohl. Ehe das bittere Ende folgte. Offenbar von Schmerzen gepeinigt, brach 22-Jährige in Tränen aus, blieb zunächst am Bühnenrand sitzen. Ihr Trainer musste sie runterheben und wegtragen. Erst nach und nach konnte sie zumindest selbst weiterhumpeln und sich auf die Bank setzen. Wo die Emotionen weiter hoch waren.