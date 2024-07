Zwölf Festnahmen in Nagelstudios einer Betreiberin

Zwölfmal klickten die Handschellen, siebenmal davon in Oberösterreich! Im Rahmen einer Kontrolle durch die Finanzpolizei Ende Juni 2024 konnten, wie erst jetzt bekannt wurde, in zwei Nagelstudios in Oberösterreich und Kärnten insgesamt 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festgenommen werden.