„Sister Act“: Ein Tänzchen mit dem Papst

Die Geschichte von „Sister Act“ ist allgemein bekannt und deshalb schnell erzählt: Die etwas heruntergekommene Barsängerin Deloris van Cartier hat unfreiwillig einen Mord beobachtet und muss nun bis zum Prozess gegen ihren Ex-Freund, einen Mafiaboss, ins Zeugenschutzprogramm. Der heimlich in Deloris verliebte Polizist Eddie bringt die spitzzüngige, aber mit großem Herzen ausgestattete Sängerin aus diesem Grund an den Ort, wo man sie am wenigsten vermuten würde: in ein Benediktiner-Nonnenkloster.