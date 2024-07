„Beleidigung von Christen“: Kritik an Paris-Feier

Die Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris hat den Protest von Italiens Rechtsparteien ausgelöst. Der italienische Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini hat am Samstag die Eröffnungszeremonie in Paris scharf kritisiert, bei der Leonardo da Vincis „Das letzte Abendmahl“ mit Drag Queens inszeniert wurde.