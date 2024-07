Florianis als „Autoknacker“: Kleinkind gerettet

Hohe Kosten durch findige „Autoknacker“ gespart

Die rasche Rettung wäre nämlich durch das Einschlagen eines Seitenfensters erfolgt und das hätte der Mutter größere Kosten verursacht. So zwängten die findigen Feuerwehrmitglieder eine Tür mit Holzkeilen etwas auf und formten einen Draht so, dass man die innere Türverriegelung entsperrte. Eine kostenschonende Rettung in 20 Minuten und ein großes Floriani-Abenteuer für den kleinen Mann.