„Würde mir wünschen, dass ich das noch erlebe“

Braungebrannt, topfit, gut gelaunt. Auch Ex-ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel, der am Dienstag seinen 83.Geburtstag feiert, weilt in Paris. Im Österreicher-Haus sprach er mit der „Krone“ über eine eventuelle Wende bei den Spielen, die Rückkehr von Ski-Gigant Marcel Hirscher und einen möglichen Durchbruch in der Krebsforschung.