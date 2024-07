Olympia: Wie umfassend der ORF aus Paris berichtet

Keine Zeit zum Durchschnaufen

Die Begeisterungsfähigkeit innerhalb des ORF-Teams hilft dabei über so manch ausufernde Stresssituation hinweg. „Wenn es Erfolge zu feiern gibt, macht das auch mit uns was. Es ist durchaus realistisch, dass wir in lauten Jubel ausbrechen, wenn die Athleten gewinnen.“ Bei all der Anstrengung ist bei so einem Großprojekt vor allem wichtig, Kräfte einzuteilen und den Energielevel möglichst hochzuhalten. „Mit der Vorbereitung müssen wir drei Wochen lang so viel berichten, dass wir kaum Zeit zum Durchschnaufen haben. Beim Fußball hat man irgendwann zwei oder drei Tage Leerlauf, aber bei Olympia ist die Konzentration immer am höchsten Level. Die große Kunst ist, mit wenig Schlaf trotzdem freudig an die Arbeit zu gehen, weil es der schönste Job ist, den man sich wünschen kann.“ Und ganz abseits des ORF – mit wie vielen Medaillen kehren die heimischen Athleten heim? „Es kommt auch auf das nötige Glück und die jeweiligen Verhältnisse an, aber ich glaube, wir kommen in den Bereich von Tokio 2021 mit rund sieben Medaillen. Das ist eine gute Benchmark.“