Tote Hunde werden jetzt Fall für den Staatsanwalt

Zehn Tage nach dem qualvollen Tod zweier Hunde auf einem Platz des österreichischen Vereins für Deutsche Schäferhunde in Aurach am Hongar (OÖ) – die „Krone“ berichtete – kommt jetzt auch die Justiz ins Spiel. Tierschützer brachten am Donnerstag eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft ein und zeigten die Hundehalterin wegen Tierquälerei an.