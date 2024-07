Nach Zugunglück bieten ÖBB nun Schadenersatz an

„Da der Vorfall einen Güterzug und die Infrastruktur der ÖBB betrifft, übernehmen wir die Verantwortung für alle Schäden“, heißt es in einer Stellungnahme. Anrainer können Schäden an Geräten, die im oder mit Grundwasser betrieben werden sowie Kosten durch die erhöhte Nutzung der Ortswasserleitung geltend machen. Dafür müssen sie sich schriftlich an die BLS Rechtsanwälte GmbH wenden. Jeder Fall wird individuell geprüft und aufgearbeitet.