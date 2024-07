Jedes fünfte Hassverbrechen im Internet begangen

Das teilte das Innenministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit. Als Hasskriminalität werden Straftaten bezeichnet, bei denen soziale Merkmale wie das Geschlecht, das Alter oder der soziale Status einer Person die Motive sind. Die Tat richtet sich gegen die gewählte Gruppe als Ganzes beziehungsweise kann sich auch gegen eine Institution oder Sache richten. Im Vorjahr war das häufigste Motiv die Weltanschauung einer Person, dabei dominierten Verstöße gegen das NS-Verbotsgesetz sowie Sachbeschädigungen und Verhetzungen. In den meisten Fällen hatten die Tatverdächtigen gar keinen direkten Kontakt zu den Betroffenen.



So verteilen sich die Hassverbrechen in Österreich.