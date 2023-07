Hate-Crimes um etwa sieben Prozent gestiegen

Österreichweit wurden laut Bericht im Jahr 2022 mehr Hassverbrechen als im Jahr 2021 (5464) erfasst. Die Aufklärungsquote lag 2022 bei 68,3 Prozent und damit deutlich über der Aufklärungsquote der Kriminalstatistik (52,2 Prozent) für das vergangene Jahr. Bei den Tatmotiven führt zum zweiten Mal nach 2021 die Weltanschauung die Gründe für Straftaten mit 2466 Registrierungen an. Als weitere besonders oft genannte Motive gelten nationale/ethnische Herkunft mit 1968 Erfassungen sowie Religion in 630 Fällen. „Beim Motiv Weltanschauung machen Verstöße gegen das Verbotsgesetz am meisten, nämlich die Hälfte aller registrierten Straftaten, aus“, hieß es zudem in dem Bericht.