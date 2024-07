Holzarbeiter von Baum eingeklemmt und getötet

In einem Waldstück nahe der Wildalpe bei Frein an der Mürz waren am Dienstag mehrere Forstarbeiter eines privaten Unternehmens mit Holzarbeiten beschäftigt. Auf einmal wurde ein rumänischer Mitarbeiter von einem Baum getroffen und eingeklemmt. Zu Hilfe wurden das Rote Kreuz Mariazellerland und der Notarzthubschrauber C 15 gerufen.