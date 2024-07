„Oliver Glasner wollte unbedingt zum FC Bayern“

Crystal Palace auch im Football-Stadion

Und Oliver Glasner? „Wir haben mit Glasner gesprochen, der uns auch sympathisch war. Er wollte unbedingt zum FC Bayern, unbedingt! Aber sein Verein hat ihn nicht freigegeben, und der FC Bayern ist auch nicht allmächtig“, so Hoeneß über den Riedauer, der sich nun mit Crystal Palace auf die neue Saison vorbereitet. Mit Ex-Frankfurt-Schützling Daichi Kamada (ablösefrei von Lazio) und Chadi Riad (um 15 Millionen Euro von Betis) gibt’s bisher zwei Zugänge, Michael Olise (um 55 Millionen zu Bayern) spülte Geld in die Kasse der Eagles, die sich auch in den USA vorbereiten. Nach Glasners 50er am 28. August gibt’s öffentliche Auftritte in Baltimore und Tampa, wo man auch im Stadion der Footballer der Tampa Bay Buccaneers auftritt.