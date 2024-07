Balkon bei Neapel eingestürzt – zwei Tote

Das Unglück ereignete sich am späten Montag in Scampia bei Neapel – in der Nähe des ehemaligen sozialen Wohnbaus „Le Vele“ (Die Segel), der ein negatives Symbol für Bandenkriminalität und Drogenhandel war. Ein Balkon im dritten Stockwerk eines Gebäudes stürzte ein und fiel auf einen darunterliegenden Balkon. Dort hielten sich zu dem Zeitpunkt einige Menschen auf.



Hier sehen Sie Aufnahmen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgesellschaft Italiens.