Ex-Bürgermeister und Ex-Finanzchef sind schuldig!

Großes Aufsehen nach Rechnungshofbericht

Blum und der inzwischen pensionierte Finanzleiter mussten sich seit Mai vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Beide Angeklagten hatten sich vor dem Schöffengericht nicht schuldig bekannt. In der Öffentlichkeit hatte der Fall großes Aufsehen verursacht, weil Kontrollmechanismen über Jahre versagt hatten. Der Bürgermeister, der im Herbst 2020 nicht mehr zur Wahl antrat, brachte im Sommer 2020 eine Sachverhaltsdarstellung bei der Strafbehörde ein, als er von Auffälligkeiten bei Gehaltsauszahlungen erfuhr. Daraufhin wurde der Landesrechnungshof tätig und stellte in einer Prüfung grobe Misswirtschaft und Mängel in der Verwaltung der 4000-Seelen-Gemeinde fest.