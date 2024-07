Macron: Unvergessliche Olympia-Tage stehen bevor!

„Alles darangesetzt, das Verrückte Wirklichkeit werden zu lassen!“

Man werde der Bevölkerung Sportstätten und Bauten hinterlassen, die ihren Alltag verbessern werden, man habe die Spiele ins Zentrum der Stadt gebracht, und man werde einzigartige Erinnerungen erzeugen. So sei die Eröffnungszeremonie erstmals nicht in einem Stadion, sondern finde auf Booten, Brücken und Ufern entlang der Seine statt. „Als wir von der Idee erstmals gehört haben, sagten wir: so etwas Verrücktes! Und dann haben wir alles darangesetzt, das Verrückte Wirklichkeit werden zu lassen!“