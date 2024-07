„Nonseum“ feiert verrücktes Geburtstagsfest

Ein Museum? Nein, eher eine Institution. Auf jeden Fall aber eine Quelle der Inspiration – in dem sich die Gedanken der Ideenfinder ebenso wie die Besucher „vom Überschuss befreien“ sollen, so das Motto. Es geht um das Nonseum, das vor 30 Jahren im selbst ernannten verrückten Ort Herrnbaumgarten im Bezirk Mistelbach das Licht des nördlichen Weinviertels erblickte und es mittlerweile zu weltweiter Bekanntheit schaffte. Und zwar mit Erfindungen, die eigentlich niemand braucht, die aber gerade durch ihre Genialität in ihren Bann ziehen.