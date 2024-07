Hacker im Dienste Russlands in Spanien verhaftet

Verhaftungen auf Mallorca und in Südspanien

Die Angriffe hatten sich gegen Webseiten öffentlicher und privater Organisationen im Regierungssektor, kritische Infrastruktur und wichtige Dienste in Ländern, die die Ukraine im Krieg mit Russland unterstützen, gerichtet. Die Verdächtigen seien in Manacor auf Mallorca sowie in Huelva und Sevilla in Südspanien festgenommen worden.