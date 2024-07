Terror, Hacker & Co: Das erwartet Olympia in Paris

Zum dritten Mal nach 1900 und 1924 richtet Paris die Olympischen Spiele aus. Von 26. Juli bis 11. August gehen in der französischen Hauptstadt 10.500 Sportler aus 206 Ländern in 32 Sportarten an den Start. Zehn Millionen Besucher werden erwartet. Doch steht das gigantische Sportfest unter keinem guten Stern, Nebengeräusche überlagern die Festivitäten.