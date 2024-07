Wenn Emotionen die Lachmuskeln strapazieren

„Aventura“ im Theater im Bunker

In den Bunker geht es heuer wieder in Mödling. Mit „Aventura“ geht es im Theater im Bunker auf ein extravagantes Stationentheater „Von den Abenteuern im Kopf und anderswo“. 50 Darsteller begeben sich unter der Regie von Bruno Max ab 11. August gemeinsam mit den Zuschauern auf eine erlebnisreiche Suche quer durch Weltliteratur und Populärkultur in den kilometerlangen Gängen des Luftschutzstollens in Mödling.